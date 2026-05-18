Paz Vega reaparece en Cannes con un espectacular vestido tras su divorcio con Orson Salazar: "Esperemos que no la vea Alba Carrillo"

Después de ver el espectacular look de Paz Vega en Cannes, Alfonso Arús recuerda la crítica viral de Alba Carrillo sobre la deuda de la actriz con Hacienda.

Tatiana Arús enseña en este vídeo los mejores looks de la sexta noche del Festival de Cannes, donde ha reaparecido Paz Vega tras la noticia de su separación de Orson Salazar. "Ha dejado huella con un impresionante vestido", explica Alfonso Arús en el plató, donde destaca que espera que no la vea "Alba Carrillo" tras su crítica viral por sus deudas con Hacienda. Puedes ver su look y el del resto de famosas como Demi Moore o Cate Blanchett en el vídeo principal de esta noticia.

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