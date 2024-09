Hans Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia un vídeo viralque tiene más de un millón de visualizaciones. La protagonista es una señora que ha visitado Frigiliana, un pueblo de Málaga, y su infinidad de cuestas. "Estoy reventada", dice la mujer al chico que está grabando, que le recuerda que acaban "de llegar".

"Tú habrás acabado de llegar, yo llevo subiendo cuestas una hora", afirma indignada la mujer, que insiste: "Será muy bonita y todo lo que tú quieras, pero yo aquí no vuelvo ni pal cali". "Mira las vistas", le pide el joven a lo que la mujer responde tajante: "A mí las vistas me están dando hasta igual". "Tengo unas ganas de llorar que no os lo podéis ni imaginar", destaca la mujer mientras intenta agarrarse a una pared para seguir subiendo una de las cuestas del pueblo.

"Se me está bajando hasta la tensión", afirma la mujer, que hasta se ha puesto un moño para aguantar el calor: "Madre mía, Frigiliana, no vengo más". "Mira, cómo estoy, hasta la purpurina se me ha caído al suelo", afirma la mujer al chico, quien le dice que el pueblo "es muy bonito para vivir". Puedes ver la divertida reacción de la mujer al escucharle en el vídeo principal de esta noticia: "Ni regalada la casa". Además, cuando el chico le explica que tienen que subir otra cuesta, la mujer contesta rotunda: "Un coñ*, voy a subir yo ahí, yo ahí no subo".