Una española que vive en China desvela lo que más le ha sorprendido de Shanghái: "La gente cuelga la ropa en la calle"

La adaptación a una nueva cultura y estilo de vida no es algo que se logre de la noche a la mañana. En este vídeo de Aruser@s puedes ver lo que más le chocó a una española de vivir en Shanghái.

Adaptarse a una nueva vida en un país extranjero puede ser un desafío complicado. Han sido muchas las veces que hemos visto en el plató de Aruser@s los choques culturales que viven muchos españoles al mudarse a otro país. Sobre este tema habló Melisa, @shen.lin.xia, la tiktoker del vídeo que acompaña esta noticia, quien compartió su experiencia viviendo en China.

Paseando por las calles de Shanghái, enumeró algunas de las cosas que más le habían llamado la atención. La primera: la colada. "La gente cuelga la ropa por la calle de manera que la tienes que esquivar. A mí no me gustaría tener sábanas con restos de la cara de la gente", confesó la joven.

Sobre los restaurantes, destacó que "no hablas con el camarero". "Entras, comes y sales sin hablar, porque todo va a través del código QR, lo escaneas y tienes la carta para pedir todo lo que quieras", explicó Melisa, señalando que allí "no existen las propinas": "Pagas todo antes a través de la aplicación".

Por último, la joven cuenta que los restaurantes "no cuentan con baños". Por lo que si preguntas por los aseos, "los empleados te facilitarán información para que puedas acceder a los baños públicos". "Lo de que no haya baños es un fracaso total", zanjó Alfonso Arús nada más ver el viral, bromeando sobre que "no es algo cultural, sino fisiológico".

