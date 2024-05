Martita de Graná protagoniza este vídeo en el que reflexiona sobre cómo ligar. "Si queréis ligar, no os arregléis", destaca la cómica, que afirma que "el día que se te ocurre arreglarte, ponerte monísima, y dedicarte 8.000 horas para el maquillaje, vas a la discoteca y no te comes un 'mierdón'".

Sin embargo, Martita de Graná afirma que "el día que sales por la tarde y surgen planes maravillosos e improvisados", ligas "y lo peor es que vas hecha un 'mierdón'". "¿Por qué pasan estas cosas?", lamenta la mujer, que afirma que encima que "llevas horas sin ducharte": "Encima, tú, que no sabías que ibas a ligar, llevas el chocho de invierno".

Alfonso Arús destaca que "la ley de Murphy y basta para que te arregles para que no te comas nada". Por su parte María Moya destaca que es cierto que cuando no te arreglas y no tienes pretensiones es cuando pasan cosas.