La cómica tiene algo que decir a quien siempre ha criticado a su madre. "¿Alguna vez pensaste en el pasado que tu madre era un coñazo, una vieja o una pesada en general?", comienza preguntando Martita de Graná, que continúa exponiendo: "Pero hoy en día se te va la vida si alguien va dejando las luces encendidas de la casa, te dan asco los pelos en el sumidero o no te importaría partirle las piernas al que no enjagua los platos después de comer". La humorista tiene una mala noticia para ti. "Te has convertido en tu madre", sentencia.

"Buenísimo", comenta Angie Cárdenas nada más terminar de ver el vídeo. Òscar Broc cree que todo el mundo acaba convirtiéndose en sus madres y en sus padres. "Pero no solo en cosas que nos molestan, también en expresiones que utilizamos", añade Patricia Benítez. Tatiana Arús expone que también te das cuenta que te estás convirtiendo en ella cuando te regalan un electrodoméstico y te hace ilusión.