El viral del épico camino de un niño al colegio tras una nevada que termina conquistando al presidente

Después de abrirse paso entre casi un metro de nieve para llegar al colegio, el presidente del país ha recompensado a un niño por su esfuerzo con un ordenador, un móvil y una pelota de fútbol.

Un niño ha conmovido a todo su vecindario, y hasta al presidente del país, tras grabar un vídeo mostrando su épico trayecto al colegio después de una nevada que dejó casi un metro de nieve.

Como vemos en las imágenes sobre estas líneas, el pequeño se abre paso como puede entre la nieve, demostrando un esfuerzo sobrehumano para llegar a clase. Su valentía no solo han conquistado a sus vecinos, sino que también llegaron a oídos del presidente, quien decidió premiarlo con un ordenador, un teléfono móvil y una pelota de fútbol.

"¿Pero en Kirguistán nos suspenden las clases cuando ocurre algo así?", se pregunta sorprendida la colaboradora María Moya en el plató.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.