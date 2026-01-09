Ahora

Virales

El viral del épico camino de un niño al colegio tras una nevada que termina conquistando al presidente

Después de abrirse paso entre casi un metro de nieve para llegar al colegio, el presidente del país ha recompensado a un niño por su esfuerzo con un ordenador, un móvil y una pelota de fútbol.

El épico camino de un niño al colegio tras una nevada conquista al presidente

Un niño ha conmovido a todo su vecindario, y hasta al presidente del país, tras grabar un vídeo mostrando su épico trayecto al colegio después de una nevada que dejó casi un metro de nieve.

Como vemos en las imágenes sobre estas líneas, el pequeño se abre paso como puede entre la nieve, demostrando un esfuerzo sobrehumano para llegar a clase. Su valentía no solo han conquistado a sus vecinos, sino que también llegaron a oídos del presidente, quien decidió premiarlo con un ordenador, un teléfono móvil y una pelota de fútbol.

"¿Pero en Kirguistán nos suspenden las clases cuando ocurre algo así?", se pregunta sorprendida la colaboradora María Moya en el plató.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo declara ante la jueza de la DANA, en directo | Ciudadanos pide la suspensión de la declaración y la jueza lo rechaza
  2. Hacienda propone ceder a las comunidades autónomas el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA
  3. Venezuela anuncia la liberación de un "número importante" de presos entre los que hay seis españoles y agradece la mediación a Zapatero, Lula y Qatar
  4. Trump anuncia ahora ataques terrestres contra los carteles que "están dirigiendo México"
  5. Un nuevo tiroteo de agentes federales en EEUU deja dos personas heridas en Portland
  6. Luis, de trabajar 32 años como limpiabotas en el prestigioso Hotel Palace a dormir a la intemperie en las calles de Madrid