Descuentos insólitos: un restaurante premia "cuadraditos" en el abdomen y otro la "fealdad"

Alfonso Arús presenta las sorprendentes promociones de dos restaurantes. Mientras uno ofrece un 7 % de descuento por cada cuadradito del abdomen de sus clientes, el otro regala el menú a quienes consideran feos.

Alfonso Arús presenta en el plató de Aruser@s la surrealista estrategia de promoción de dos restaurantes para atraer clientes.

El primero está dirigido a los aficionados al 'fitness' y ofrece un descuento del 7 % por cada cuadradito que los clientes tengan en el abdomen. El segundo, por el contrario, propone un menú gratuito a quienes consideren que son poco agraciados físicamente: "Si eres feo, no pagas".

Los colaboradores alucinan ante estas ofertas tan extremas. "¿Vale colocarse la media esa trampa que te dibuja los cuadraditos o dibujártelo con un rotulador?", bromea Alfonso Arús. "El descuento por 'fealdad' no creo que le haga gracia a quienes podrían beneficiarse", añade entre risas Alba Sánchez.

