La viral denuncia de una tiktoker sobre el precio de comer sano: "Lo único que ha adelgazado es mi cuenta bancaria"

La creadora de contenido '@evaque' se cuela en los 'zascas' de Aruser@s con su reflexión sobre cómo comer saludable se ha convertido en un lujo: "Me sale más barato comprar en Gucci".

Según la creadora de contenido Eva y Qué, '@evaque', "estar a dieta es de ricos". "¿Quién se lo puede permitir? Llevo tres meses y lo único que ha adelgazado es mi cuenta bancaria", afirma la mujer, que asegura que ir al supermercado es como hacer "una inversión inmobiliaria".

"¿Las cerezas qué son, de Pachá? El brócoli a tres euros, las fresas a seis euros, el aguacate lo he tenido que financiar...", enumera entre risas. "Me sale más barato comprar en Gucci que comprar comida", estalla la tiktoker ante sus seguidores.

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores le dan parte de la razón. "Es verdad que los altos índices de obesidad muchas veces van vinculados a la pobreza, porque es mucho más barato comprar comida basura", señala Óscar Broc.