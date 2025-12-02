El vídeo viral que muestra cómo se aparca en Sevilla en doble fila: dile adiós al freno de mano

Si no eres de Sevilla y vas alguna vez de visita allí, recuerda que hay algunos lugares en los que puedes aparcar en doble fila... siempre y cuando no eches el freno de mano. Así lo cuenta este vídeo viral que recoge Aruser@s.

Los colaboradores de Aruser@s están alucinando con lo que acaban de descubrir gracias a este vídeo viral de @liosdevecinos (aunque Angie Cárdenas ya se había encontrado con alguna situación así).

En algunas zonas de Sevilla "es muy habitual la doble fila y que no se deje el freno de mano puesto para que los vecinos puedan mover tu coche", resume Hans Arús antes de dar paso a las imágenes que lo demuestran.

"Me están diciendo que estoy un poco cateta porque no me estoy enterando de la historia", dice una joven a cámara después de aclarar que ella no es sevillana. Con asombro mira a sus amigas mover los coches que están en doble fila para poder sacar el suyo.

"Esto no puede ser verdad. ¿Esto en serio? No lo supero", dice la chica entre risas. En el plató del programa de laSexta creen que se trata de una medida muy cívica... siempre y cuando todo el mundo actúe de buena fe.

