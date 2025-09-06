Hans Arús y Sebas Maspons inauguran la Conference Chistes League de Aruser@s Weekend: estos son los mejores chistes malos del día

Ahora
Los espectadores de Aruser@s nos ofrecen esta recopilación de chistes malos que solo alguien como Sebas Maspons podría valorar. ¡Que dé comienzo la Conference Chistes League de Aruser@s Weekend!

Sebas Maspons irrumpe en el plató de Aruser@s Weekend -para desgracia de Hans Arús- para ejercer de juez en un nuevo concurso. "Vas a ser el presidente y el señor de la limpieza, porque no tenemos presupuesto", advierte el presentador.

Vosotros, los espectadores del programa, sois los participantes de la Conference Chistes League. Estos son algunos de los mejores chistes malos del día:

- Mi mujer me ha dicho que deje la cerveza. La he dejado y ahora es mi exmujer.

- El otro día fui a un restaurante y pedí un vino. "Qué malo está, está como picado". El camarero me dijo que era un Ribera. "Pues me habrá tocado Paquirrín".

- "Buenos días, querría reservar una mesa". "¿Cuántos comensales?" "Solo dos, los otros dos somos hipertensos".

- "Yo desayuno borracho". "Eso no es nada: yo como cocido y ceno sopa".

Descubre el resto de chistes en el vídeo sobre estas líneas. ¿Quién será el ganador de esta primera ronda?

