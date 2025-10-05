El vídeo de la coreografía con la que las azafatas de Kazajistán reciben a los Backstreet Boys en el país: "Everybody, yeah"

Las azafatas y personal de vuelo de Kazajistán protagonizaron un flashmob sorpresa para los Backstreet Boys en el aeropuerto de Astaná, bailando la coreografía de su éxito 'Everybody' para darles la bienvenida a su llegada como puede verse en este vídeo que recoge Aruser@s Weekend.

En Aruser@s Weekend queremos hacerte bailar este domingo -si es que con la fiesta de anoche no tuviste suficiente- y ¿qué mejor manera de lograrlo que con los Backstreet Boys? La célebre boyband vivió una bienvenida inesperada en el aeropuerto de Astaná, Kazajistán, cuando las azafatas, un piloto y parte del staff sorprendieron al grupo interpretando la coreografía de 'Everybody'.

María Moya, nuestra fan número uno de AJ, Howie, Nick, Kevin y Brian Littrell, no puede contenerse ante este vídeo viral. Y lo cierto es que la banda "lo está petando", tal y como ella apunta, por el mundo entero, sin importar la edad de sus fans.

Angie Cárdenas no pierde la oportunidad de bromear con sus compañeros. "Si nosotros nos ponemos a hacer esto, no lo sacamos ni de broma".

Y es que coordinar tacones, pasos de baile y sonrisas no es nada fácil... y eso que los tertulianos son unos expertos y así lo demuestran cada día con los bailes de los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes.

