¿A quién se le ocurre tener una amante y además ir con ella al cine que está al lado de su casa, en la que vive con su esposa? Posiblemente, solo a este señor, el protagonista de este vídeo viral que ha revolucionado internet.

Como no podía ser de otra manera, el hombre es pillado 'in fraganti' en plena infidelidad por su mujer, que decide grabar el momento en vídeo y subirlo a las redes sociales, no sabemos si con la intención de vengarse de su esposo.

El marido y la amante huyen despavoridos por las escaleras de la sala de cine, completamente a oscuras. Las imágenes han sido ampliamente comentadas por los colaboradores de Aruser@s, que afirman que les encantaría saber de qué iba la película. "Hay que ser lerdo", apunta abochornado Alfonso Arús.