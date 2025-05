El 'dardazo' de Miguel Lago a Ana Obregón: "¿Por eso hiciste de stripper en 'Ana y los 7'?"

No es la primera vez que Migue Lago dedica un 'dardazo' a Ana Obregón. Esta vez, en 'Y ahora Sonsoles', la colaboradora preguntaba a la actriz Natalia Sánchez sobre su papel en la serie 'Sueños de libertad'.

La que dio vida a Teté en la clásica serie 'Los Serrano' es ahora madre de dos hijos con Marc Clotet, una experiencia que Ana Obregón aprovecha para preguntarle si "le ha servido para encarnar ese papel d madre" en la nueva serie". "Me ha ayudado muchísimo", asegura Natalia.

"En definitiva, los actores lo que hacemos es revivir experiencias del pasado, porque si no la has pasado no puedes saber lo que es", opina Obregón, a lo que Miguel Lago responde tajante: "¿Por eso hiciste de stripper en 'Ana y los 7'?"

Desde el plató de Aruser@s, alucinan con el 'zasca' de Lago. "Con una frase se ha cargado todo", dice David Broc.