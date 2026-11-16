Alfonso Arús desmonta la tradición de la Lotería de Navidad y las apuestas: "Luego vas a la del Niño, el Euromillón…"

Un experto critica que el sorteo navideño se presente como una tradición "familiar y solidaria" cuando, en realidad, es un juego de azar. Una reflexión que ha abierto debate en el plató de Aruser@s.

¿Es la Lotería de Navidad una tradición entrañable o una forma de normalizar los juegos de azar? Esta es la reflexión que ha llegado a la mesa de Aruser@s después de que un abogado y economista criticase que comprar un décimo se perciba socialmente de forma diferente a apostar en una casa de apuestas.

Según ha explicado Lourdes Tasies, el experto considera que las posibilidades de ganar son muy bajas y cuestiona que el sorteo navideño se presente como "una costumbre familiar y solidaria", mientras que otros juegos de azar generan un rechazo social mucho mayor. No obstante, el especialista también destaca un aspecto positivo de la campaña navideña: la conversación que genera en torno a la donación de órganos.

Angie Cárdenas ha defendido que la Lotería de Navidad es "un día en concreto", pero Alfonso Arús ha matizado que la costumbre de jugar no termina con el sorteo del 22 de diciembre: "Luego vas a la del Niño, luego te llama el Euromillón...", ha señalado el presentador, que ha puesto el foco en cómo una participación puntual puede convertirse en una sucesión de apuestas "Hay menos posibilidades de que te toque que en una plataforma de fútbol", ha afirmado.

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