"El futuro ya está aquí", sostiene Quique Peinado, para quien prueba de esto es que cada vez hay más coches autónomos, es decir, que no necesitan conductor para circular. Un fenómeno que, no obstante, deja escenas desconcertantes como la que ilustra estas líneas, en la que en el vehículo solamente viajaba un perro, concretamente en el asiento del conductor.

El momento lo grabó desde otro coche una persona que no daba crédito a lo que veían sus ojos: el perrito, sin inmutarse, iba con la ventanilla bajada, mientras desde el otro coche se sorprendían al comprobar que dentro no había nadie más. "¡Esto es de locos! No hay nadie ahí dentro, ¿es esto legal?", se preguntaban. Puedes ver el surrealista momento en el vídeo principal de esta noticia.

