Karol G desfila para Victoria's Secret y se convierte en la primera artista latina en actuar en el desfile

Karol G se ha convertido en la primera artista latina en actuar en el desfile de los ángeles de Victoria's Secret, donde han vuelto a desfilar ángeles tan esperados como Alessandra Ambrosio y Adriana Lima.

Los ángeles de Victoria's Secret han vuelto a desfilar y lo han hecho con la actuación de una de las artistas más importantes de la actualidad: Karol G. 'La bichota' se ha convertido en la primera artista latina en actuar en este conocido desfile, donde ha interpretado 'Latina foreva' e ' Ivonny bonita'. Además, tras su actuación, Karol G se puso las alas de los ángeles de Victoria's Secret para desfilar por primera vez con un espectacular look rojo.

Por otro lado, Jasmine Tookes ha sido la encargada de abrir el desfile luciendo la barriga de su segundo embarazo. Y es que, como explica Tatiana Arús, "ha sido una de las novedades porque cuando el desfile regresó lo hizo apostando por la diversidad corporal".

Por su lado, Alessandra Ambrosio ha vuelto a desfilar como ángel después de que en 2017 colgara las alas. Al igual que Adriana Lima, quien ha reaparecido tras permanecer fuera de los focos del desfile desde 2018. "Han resucitado de golpe todas", destaca Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús destaca que "Irina Shayk ha sido la que ha desfilado año tras año menos en 2013 por motivos laborales".

"Intentaron que se ampliaran los cánones de belleza", explica Tatiana Arús del parón de la firma en el plató, donde enseña cómo han desfilado el resto de modelos conocidas como Bella Hadid, Candice Dwanepoel, Ashley Graham o Gigi Hadid, que ha llevado las alas más grandes. Por último, Tatiana Arús afirma que también ha salido una medallista olímpica y una actriz de 'Euphoria': "Había mujeres de distintos hábitos, no solo modelos".

