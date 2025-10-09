La queja viral de una joven por la falta de enchufes en una suite de lujo: "¿Dónde cargo el móvil?"

Una joven se hospeda en una habitación de hotel espectacular, pero se encuentra con un detalle inesperado: no hay enchufes junto a la cama. Desde Aruser@s, Hans Arús reconoce que es una situación que "da mucha rabia".

En Aruser@s, presenta la queja viral de una joven que se ha hospedado en una suite de lujo en un hotel y, tras llegar a la impresionante habitación, no ha encontrado ni un enchufe. Una situación que, para Hans Arús, "da mucha rabia". "Porque si algo quieres, siempre es estar conectado", expone el colaborador.

"Es una habitación espectacular con despacho, un salón con sus sofás, un superbaño y una supercama, pero, ¿dónde pongo a cargar el móvil? El único enchufe lo tengo a los pies de la cama. ¿Lo veis normal?", pregunta la tiktoker a sus seguidores.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús responde tajante: "Es muy normal, me ha pasado muchas veces porque antiguamente las lámparas iban con enchufe y ahora casi nunca van, con lo cual es verdad que no hay enchufes en las mesitas".

