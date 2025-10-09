Ahora
Raquel Mosquera, tras la detención de su marido, Isi: "Tengo al abogado penalista pendiente de todo"

Emite un comunicado

Raquel Mosquera ha emitido un comunicado tras conocerse que su marido, Isi, lleva más de tres meses detenido en Francia. Tatiana Arús explica que según algunos allegados sería por tenencia de estupefacientes.

El marido de Raquel Mosquera, Isi, ha tenido problemas con la justicia en Francia, donde lleva más de tres meses detenido. Después de conocerse la detención, Raquel Mosquera ha emitido un comunicado asegurando que se mantiene fuerte por sus hijos. "En estos momentos prefiero guardar silencio y no hacer ningún tipo de comentarios", ha afirmado Mosquera, que ha destacado que "eso no quiere decir que no tenga al abogado penalista pendiente de todo".

"Cuando yo crea que es el momento de hablar y me sienta con ganas lo haré", ha explicado Mosquera, que ha asegurado que se mantiene "fuerte": "Especialmente por mis hijos, mi familia y por aquellas personas que me rodean día a día".

Tatiana Arús explica en el plató de Aruser@s que personas allegadas apuntan a que la detención del marido de Raquel Mosquera "se debería a tenencia de estupefacientes". "Llevaría cuatro meses y dicen que va para largo el tema", destaca la colaboradora.

