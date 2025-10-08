Viral
El vídeo en el que Nicki Nicole hace historia al cantar ante 250.000 personas en su primer concierto sinfónico en Rosario
Nicki Nicole ha cumplido su sueño y ha cantando en su ciudad, Rosario, en su primer concierto sinfónico ante más de 250.000 personas.
Nicki Nicole ha brillado en su primer concierto sinfónico ante más de 250.000 personas. Como cuenta Tatiana Arús en este vídeo, "la rosarina ha hecho historia al realizar este concierto totalmente gratuito para celebrar el tricentenario de la ciudad de Rosario". Además, la cantante ha estado acompañada por hasta 70 músicos.
Por otro lado, Nicki Nicole se ha emocionado durante su actuación tras cumplir su sueño de pequeña. "Cuando era niña hizo una carta donde dijo que su sueño era poder realizar algún día un concierto en el monumento de la bandera de Rosario", explica la colaboradora de Aruser@s, que destaca que, tras lograrlo, "es para emocionarse".
Por último, Alfonso Arús pregunta si ha aparecido en el concierto Lamine Yamal y su padre porque "durante una época lo bueno de los conciertos de Shakira era que salía Piqué". "No salió", explica Tatiana Arús, que destaca que el concierto se realizaba en Rosario, Argentina.
