Una tiktoker hace un 'recap' de sus multas de tráfico en 2025 en este vídeo: "¿Pero y la suerte que tiene que siempre aparca?"

Raquel es ya una vieja conocida de Aruser@s. Durante este año, la hemos visto pagar el ticket de parking más caro del mundo y limpiar su coche por dentro con una manguera. Ahora, hace recap de sus multas de tráfico.

A Raquel, por algún motivo que no alcanzamos a comprender, no le gusta el transporte público. Y eso que su coche ya le ha dado un par de disgustos, como ya os habíamos contado en Aruser@s. Ahora, @raquelbred hace repaso de las multas que ha tenido que pagar este año... y ya te adelantamos que ha tenido que apoquinar de su bolsillo 3.000 euros.

Y es que su primera sanción ascendió a 1.500 euros. "Justo me había comprado este coche y yo tenía el anterior todavía. Pasó la Policía, miró la placa y dijo: 'no tiene seguro'", se justifica. La segunda, asegura, no es culpa suya. Y es que al parecer, otra persona conducía se vehículo cuando iba a 130 km/h en una vía de 100.

El resto de multas viene de aparcar en sitios indebidos, no tener ticket de parking o girar en continua, detalla en este vídeo.

En el plató del programa de laSexta no dan crédito a tamaña colección de infracciones. "Oye, ¿pero y la suerte que tiene que siempre aparca y además, gratis? Lo que pasa es que claro, luego le llega la multa", comenta entre risas Alba Gutiérrez.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.