La "puñalada trapera" de Iñaki López a Dani Mateo llega a Aruser@s: "No hables tú de justicia, que has visitado mucho juzgado"

Iñaki López y Dani Mateo protagonizan a diario estos cómicos momentos en los que Zapeando conecta en directo con Más Vale Tarde, pero es que este comentario de Iñaki se gana de cabeza un puesto en la liga de los 'zascas' de Aruser@s.

Como cada día, nuestros amigos de Aruser@s repasan los 'zascas' que la televisión y las redes sociales nos ofrecen a diario para dar vida a esta divertida sección del programa de laSexta, llamada 'Zasca-yú'.

En esta ocasión, los protagonistas son dos presentadores míticos de la cadena: Iñaki López y Dani Mateo. Ambos programan se solapan por unos breves instantes en la parrilla dividiendo la pantalla en dos y haciendo que nos partamos, también nosotros, de la risa.

La actualidad manda, como siempre, en estos intervalos de tiempo donde el chascarrillo es el lenguaje común que ambos comparten. Entre risas, Iñaki no puede guardarse una respuesta a Dani cuando este se queja de la justicia. "No hables tú de justicia que has visitado tú también mucho juzgado", sentencia.

"Estas transiciones son buenísimas", dice desternillándose Alfonso Arús desde el plató del espacio matinal que él mismo presenta. "Puñalada trapera", apunta Andrés Guerra.