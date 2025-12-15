Detienen a una mujer de 52 años en Elche por piratear telenovelas y venderlas: "Pues 'Corazón salvaje' es buenísima"

"Es un caso insólito para la Policía Nacional porque dice que nunca antes se había enfrentado a una operación de tal magnitud", informa Alba Sánchez en Aruser@s acerca de la mujer que ha sido detenida por piratear telenovelas y venderlas.

'Mientras haya vida', 'La encrucijada', 'Cuando me enamoro', 'Amor sin límites', 'Corazón salvaje', 'Pasión' o 'Mi verdad oculta'. Son solo algunos de los títulos de las telenovelas que pirateaba por internet y vendía en plataformas como milanuncios la mujer de 52 años que ha sido detenida en Elche, informa Alba Sánchez en Aruser@s.

"Es un caso insólito para la Policía Nacional porque dice que nunca antes se había enfrentado a una operación de tal magnitud", comenta la periodista acerca de la bautizada como 'Operación Pecadora'.

Las series que se descargaba la mujer cumplían un perfil: de tono romántico y latinoamericanas. "Las vendía por 5 o 7 euros en diferentes formatos, sobre todo, en DVD", añade Sánchez. En total, le han incautado 1.300 DVD y siete discos duros y la han detenido por un delito contra la propiedad intelectual, pero ha sido puesta en libertad por no tener antecedentes.

En el plató del programa de laSexta, Rocío Cano elogia el buen gusto de la mujer: "'Corazón salvaje' es buenísima".

