Ahora
Detienen a una mujer de 52 años en Elche por piratear telenovelas latinoamericanas y venderlas: "Pues 'Corazón salvaje' es buenísima"

Operación Pecadora

Detienen a una mujer de 52 años en Elche por piratear telenovelas y venderlas: "Pues 'Corazón salvaje' es buenísima"

"Es un caso insólito para la Policía Nacional porque dice que nunca antes se había enfrentado a una operación de tal magnitud", informa Alba Sánchez en Aruser@s acerca de la mujer que ha sido detenida por piratear telenovelas y venderlas.

'Mientras haya vida', 'La encrucijada', 'Cuando me enamoro', 'Amor sin límites', 'Corazón salvaje', 'Pasión' o 'Mi verdad oculta'. Son solo algunos de los títulos de las telenovelas que pirateaba por internet y vendía en plataformas como milanuncios la mujer de 52 años que ha sido detenida en Elche, informa Alba Sánchez en Aruser@s.

"Es un caso insólito para la Policía Nacional porque dice que nunca antes se había enfrentado a una operación de tal magnitud", comenta la periodista acerca de la bautizada como 'Operación Pecadora'.

Las series que se descargaba la mujer cumplían un perfil: de tono romántico y latinoamericanas. "Las vendía por 5 o 7 euros en diferentes formatos, sobre todo, en DVD", añade Sánchez. En total, le han incautado 1.300 DVD y siete discos duros y la han detenido por un delito contra la propiedad intelectual, pero ha sido puesta en libertad por no tener antecedentes.

En el plató del programa de laSexta, Rocío Cano elogia el buen gusto de la mujer: "'Corazón salvaje' es buenísima".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El peor fin de año para el PSOE: Sánchez afronta su balance de 2025 acorralado por los escándalos de acoso y corrupción
  2. La comisión de la DANA recibe a Pradas con sus mensajes con Mazón en el punto de mira
  3. El ultraderechista José Antonio Kast cumple los pronósticos y gana las elecciones presidenciales en Chile
  4. Última hora de la borrasca Emilia | Calles convertidas en ríos en Orihuela y Totana, que pide a la población "extremar la precaución" ante las intensas lluvias
  5. Hallan muertos al actor y director Rob Reiner y a su mujer en su casa de Los Ángeles tras ser apuñalados
  6. Joan Roig, alcalde de Alcanar, anuncia su dimisión tras luchar contra los efectos del cambio climático: "Nos viene algo muy grave"