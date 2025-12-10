El vídeo de Óscar Casas mandando un beso en gallego tras aprenderlo en su película: "Mi familia es de aquí"

Óscar Casas ha tenido que aprender a hablar gallego en su última película y así lo ha desvelado en este vídeo: "Lo he hecho con el mayor respeto posible, y más siendo mi familia de aquí".

Alfonso Arús confiesa en el plató de Aruser@s que siempre busca "noticias de Óscar Casas para complacer a Rocío Cano": "Hoy va a estar contenta doblemente, primero, porque es su ídolo y segundo, porque está aprendiendo gallego".

Y es que con motivo del papel de su última película, Óscar Casas, cuya familia es gallega, ha tenido que aprender gallego. "Primero, un saludo a Rosa Moledo, que es la que me estuvo machacando con el acento", destaca el actor, que resalta que lo ha hecho "con el mayor respeto posible": "Y más siendo mi familia de aquí".

"Igual algunos me odiáis, pero os juro que lo he hecho con el máximo respeto", insiste el hermano de Mario Casas, que se despide de las reporteras mandándoles un beso en gallego.

