La misión imposible de no aceptar dinero de tu abuela: el cómico viral de una tiktoker

Persecución por la paga: esta abuela no se va a rendir hasta que el billete caiga en manos de su nieta. Una divertida situación que ha captado en vídeo la joven de la familia.

Alfonso Arús muestra en el plató el divertido vídeo de la tiktoker '@noacruzzzz', quien ha recreado una situación que muchos nietos conocen demasiado bien: esa insistente paga que la abuela te quiere dar sí o sí cada vez que la visitas.

"Fan de huir de mi abuela cuando se mete la mano en el bolsillo" escribe la joven sobre el vídeo. La abuela la persigue por toda la casa como si fuera una misión imposible, hasta que, finalmente, logra cumplir su objetivo...¡colocarle el billete!

Desde el plató de Aruser@s, las carcajadas no tardan en llegar. Alfonso Arús lo tiene claro: esa abuela es un "chollo". "¡El dinero nunca va mal!", dice entre risas. "Es como un parking, pero al revés. Hasta que no te da el dinero, no puedes salir", bromea Hans Arús.

Angie Cárdenas apunta que toda visita tiene dos finales garantizados: "O te vas con dinero, o con tuppers". Marc Redondo, por su parte, recuerda otra escena clásica del manual de la abuela española: "Y con la comida, cuando estás a punto de reventar y te dicen: .¿Te hago un bistec?'".