El cómico momento entre un reportero y dos abuelas mientras disfrutan de un día de playa ha hecho estallar de risa a los colaboradores de Aruser@s. El reportero quiere conocer la opinión de la anciana sobre qué le parece que se tengan que quedar al cuidado de los nietos en vacaciones, para así "ayudar" un poco más a los padres.

"¿Usted no tiene ese problema de que cada verano tenga que quedarse de canguro?", le pregunta el reportero, a lo que la abuela le dice que, "eso no es quedarse con los nietos, es responsabilizarte de tus nietos". El reportero insiste al decirle que muchas veces es "una ayuda para los padres" que los abuelos puedan brindarles apoyo. "Si lo necesitan, para eso estamos, claro que sí", responde contundente la señora, "estamos para ayudar, ¿no?", sigue. Cuando de pronto, otra mujer que se encuentra tras la cámara acompañándola le dice, "para que ellos se vayan de fiesta y de vacaciones". La abuela, al escuchar eso, lanza un dardo y señala que, "no, para eso no".

Los tertulianos de Aruser@s comentan entre risas que la señora lo tiene "muy claro". "En cuanto ha escuchado la palabra fiesta o vacaciones ha dicho que no", bromea Alfonso Arús.