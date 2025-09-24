Leo Harlem, sobre las mentiras piadosas a los hijos: "El apagón de España fue porque enchufaron un padre a un polígrafo"

Leo Harlem revive las grandes mentiras de la infancia en su show 'Leo Talks': desde "si te tragas un chicle se te pega al estómago" a "no te metas al agua hasta pasadas dos horas".

"A nadie se le miente más que a un hijo; 'si ves tantos dibujos se te va a poner cara de pantalla', 'el plátano negro está más rico', 'si tragas un chicle se queda en el estómago siete años'...", advierte Leo Harlem en su show 'Leo Talks'.

Mentiras de manual que, generación tras generación, han ido pasando de padres a hijos. "El apagón de España se produjo porque enchufaron un padre a un polígrafo", bromea el cómico.

La reflexión del humorista ha recordado a Alfonso Arús la encuesta que lanzaron en Aruser@s sobre las grandes mentiras que nos contaban de pequeños. "Y de ahí salieron un sinfín", comenta entre risas.

"No te bañes hasta pasadas dos horas", dice Angie Cárdenas, a lo que Arthus Arús añade: "¿Y el zumo de naranja? Que si no te lo tomabas al momento se evaporaban las vitaminas".

Sebas Maspons confiesa que él también perpetúa la tradición con su hijo: "Le digo que no mire tantas pantallas, que se va a quedar ciego. Y él me responde: '¿Y tú con las gafas?'".

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver las divertidas mentiras piadosas que han recordado los tertulianos y que ya forman parte de nuestro folklore familiar.