La Policía Nacional advierte a todos los españoles: esto es lo que tienes que activar en tu móvil por si tienes algún accidente

"Si has sufrido un accidente y estás inconsciente, tu móvil puede darnos información muy importante", explica una agente de Policía Nacional en este vídeo viral que recoge Aruser@s. Estos son los pasos que tienes que dar para activar esta funcionalidad en tu dispositivo.

Aruser@s recoge este vídeo viral de la Policía Nacional en la que una agente nos explica qué es lo que tenemos que hacer para activar una funcionalidad muy importante en nuestro móvil que puede resultarnos de gran utilidad en caso de accidente o de estar inconsciente por cualquier razón.

"Tu móvil puede darnos información muy importante", comenta al principio de esta publicación. En muchas ocasiones, la Policía es la primera en llegar a socorrer a una persona herida o en situación de emergencia y para que puedan salvarnos la vida, es necesario que conozcan ciertos datos fundamentales acerca del estado de salud y de si se tiene alguna enfermedad o condición.

Para ello, es necesario permitir que se acceda a la información de emergencia aunque el móvil esté bloqueado. "En este caso, vemos que Manuel es diabético y alérgico a la penicilina", muestra como ejemplo.

Para activar esta funcionalidad, solo tienes que seguir estos pasos:

Si tienes Android : Ajustes, Seguridad y emergencias, Información médica

: Ajustes, Seguridad y emergencias, Información médica Si tienes iPhone: App salud, Ficha médica, Activar 'mostrar bloqueado'.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.