Iñaki Urrutia carga contra los 'check-in' y 'check-out' de los hoteles: "Cada día es más corta la estancia"

El humorista Iñaki Urrutia reflexiona sobre cómo ha cambiado el tiempo de la estancia en los hoteles. Según dice, cada vez es más corta: "Se nos va a juntar la cena con el desayuno".

Para el cómico Iñaki Urrutia, las horas para hacer los 'check-in' y los 'check-out' en los hoteles cada vez son más cortas. Según señala el humorista, cada día que pasa te entregan más tarde las habitaciones y te obligan a salir antes.

"Te dicen que el 'check-in' es a partir de las 15:00 horas de la tarde y para el 'check-out' a las 11:00 de la mañana hay que estar fuera, ¡se nos va a juntar la cena con el desayuno!", bromea Urrutia, que insiste en que, como sigan acortando el horario, "tendremos que mendigar dormir nuestras ocho horas". "¡Teneis una hostia!", zanja.

Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo con la reflexión del cómico. Para David Broc "no hay nada peor" que llegar al hotel y que no esté la habitación lista. "Y te dicen: 'tómese algo en el bar o váyase a la piscina', ¿con qué bañador si está en la maleta?", ríe Alfonso Arús.