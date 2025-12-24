La cena de Navidad bate récords: los percebes, la pularda y la merluza encabezan la lista de alimentos más caros

Los espectadores de Aruser@s muestran sus preparativos para Nochebuena y confirman lo que alertan los expertos: los precios se disparan.

En Aruser@s, los espectadores comparten fotos de sus preparativos navideños, dejando claro que este año la cena de Nochebuena "viene más cara que nunca".

La periodista Elizabeth López explica en el programa que los percebes son los productos que más han subido con un 91%, seguidos de la pularda (38%), la merluza (22%), el pavo entero (16%) y el lomo ibérico (12%). Según los cálculos de ASUFIN, el gasto medio por persona se sitúa en 1.300 euros, muy por encima de las estimaciones de la OCU.

"Os lo he dicho en varias ocasiones, las cuentas no me salen", comentó Alfonso Arús, a lo que López responde: "Contábamos que eran 800 euros de media, pero no nos parecía muy realista teniendo en cuenta las comidas, regalos, la lotería… Es más lógico".

En cuanto a las bebidas,la sidra es la que más ha subido, con un incremento del 35%, mientras que en los postres los mantecados han subido un 12%.

Orden anti pico de insulina

Además de los precios, la colaboradora ofrece consejos para disfrutar de la cena sin "tener un pico de insulina": "El primer error, según los expertos, es empezar con pan o canapés, ya que bloquea la quema de grasa del primer plato".

El orden recomendado para la cena es comenzar con fibra y grasas saludables como ensaladas, verduras, marisco o aceite de oliva; continuar con proteínas, como pescado, carne, huevos o legumbres; y terminar con los hidratos, como pan, arroz o patata. "Tenemos que aguantar lo de untar el pan con salsa", bromea López. "Pues la tentación es enorme", añade Arús entre risas.

