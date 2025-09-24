Ahora
Juan y Medio, al invitado que asegura que no le gusta comer: "¿Y de qué tienes esa tripa entonces?"

Juan y Medio, mítico presentador y ganador de la liga de 'zascas' de Aruser@s durante dos años seguidos, regresa con fuerza al ranking con este divertido vídeo.

Juan y Medio, el rey de los 'zascas' y ganador de esta 'competición' que anualmente organiza Aruser@s durante dos temporadas consecutivas, regresa con fuerza al ranking con su comentario a Alfonso, que fue a buscar pareja a su programa de Canal Sur.

Como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas, el invitado asegura en su entrevista que a él no le gusta comer. No le apetece desayunar ni merendar. "A veces, hasta ni ceno", asegura el hombre para asombro del presentador. "A mí no me gusta la comida. Hago de comer por hacerla", insiste.

"¿Y de qué tienes esa tripa entonces?", salta de pronto Juan y Medio, provocando las risas de todo el público y del propio Alfonso.

"Decía que le engordaba el agua", comenta Sebas Maspons. "Y la cerveza, también", añade Arthur Arús.

