Alfonso Arús analiza el vídeo de Enrique Iglesias revolucionando Mumbai: "Con la gorra, como si fuera Trump"

Alfonso Arús analiza el vídeo de Enrique Iglesias revolucionando Mumbai: "Con la gorra, como si fuera Trump"

Alfonso Arús alucina al ver los carteles publicitarios de los autobuses en Mumbai, India "Los autobuses están tan guarros que no se ve que es Enrique Iglesias el protagonista de los conciertos".

Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia la llegada de Enrique Iglesias a Mumbai, en India. "Ha revolucionado la ciudad", destaca Alfonso Arús, que, tras ver el vídeo, analiza el look del hijo de Julio Iglesias: "Ahí está con la gorra, como si fuera Donald Trump, o Trump como si fuera Enrique Iglesias".

Por su parte, Tatiana Arús explica que "estaba completamente escoltado" y tenía a muchos fans y fotógrafos intentando capturas sus mejores fotografías de su visita a India. Por otro lado, la colaboradora enseña cómo "la ciudad estaba repleta e carteles publicitarios del concierto".

Sin embargo, Alfonso Arús alucina al ver los carteles de los autobuses: "Los autobuses están tan guarros que no se ve que es Enrique Iglesias el protagonista de los conciertos".

