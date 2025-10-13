El vídeo de la bonita complicidad del rey Felipe y la princesa Leonor en el desfile del 12 de octubre

La princesa Leonor ha protagonizado estos momentos de complicidad con el rey Felipe y su hermana, la infanta Sofía, durante el 12 de octubre.

La familia real ha presenciado el desfile del 12 de Octubre por primera vez al completo desde 2020. Hasta 4.000 efectivos han desfilado en el Paseo de la Castellana en un desfile en el que la princesa Leonor ha lucido como alumna de la Escuela San Javier el uniforme del Ejército del Aire. Por su parte, el rey Felipe ha lucido el uniforme de gala de la Armada mientras que la reina Letizia y la infanta Sofía han apostado por dos vestidos.

Por otro lado, Tatiana Arús muestra los gestos de complicidad entre la familia. Por ejemplo, los del rey Felipe y la princesa Leonor, que han estado casi todo el tiempo al lado. En este vídeo vemos cómo "Leonor le dice algo al rey y este se limpia la chaquetilla", explica la colaboradora, que destaca que ninguno ve "nada" con la gorra del uniforme.

"Cuando el rey le pregunta si ha visto algo de los paracaidistas ella dice que no", destaca Tatiana Arús, que afirma que ha sido un gesto "muy natural porque el rey Felipe no puede evitar sonreír cuando Leonor le dice algo". Por su parte, Angie Cárdenas resalta que "Leonor gesticula mucho y dice que no con la cabeza, así que nos enteramos todos de lo que dice".

Por último, Leonor ha ayudado a su hermana, Sofía, tras el besamanos con los invitados. "Vemos cómo Leonor le dice a Sofía que se ponga a la derecha y luego le da un gesto de complicidad poniéndole la mano en la espalda", destalla Tatiana Arús mientras que Angie Cárdenas señala que este gesto de complicidad "lo ha copiado de su madre, Letizia", que hace lo mismo con ellas.

