El entrañable vídeo viral del niño que le pide a su madre que le compre unas zapatillas a su amigo: "Qué bonita es la amistad"

Los niños que protagonizan este vídeo viral que emite Aruser@s son los mejores amigos del mundo. Es por eso que el mayor no duda en pedirle a su madre que le compre al pequeño unas zapatillas... y no unas cualquiera.

Los dos niños que protagonizan este entrañable vídeo viral que os mostramos sobre estas líneas se merecen uno de los 'superolés' más grandes de Aruser@s Weekend.

Como vemos en estas imágenes, el mayor de ellos le regala al pequeño unas zapatillas después de pedirle a su madre que se las compre para su amigo.

¡Pero, ojo! Porque tal y como advierten los chicos del programa, no se tratan de unas zapatillas cualquiera. "Son unas Jordan 4, ¿eh?", comenta David Broc. "Son carísimas", añade Hans Arús.

Aunque Arthur Arús dude de su autenticidad, lo importante, sin duda, es el bonito gesto. "Al niño le da absolutamente igual", opina Angie Cárdenas.

