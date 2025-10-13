Ahora

Aterrizan en Barajas

Vuelven a casa los últimos seis miembros españoles de las flotillas de ayuda para Gaza

Entre líneas Reyes Rigo, la española acusada de morder a una funcionara de la cárcel de Ketziot, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser deportada pagando una multa de cerca de 2.600 euros.

Los últimos seis miembros españoles de las flotillas de ayuda humanitaria para Gaza han aterrizado en el aeropuerto de Barajas en la mañana de este lunes. Lo han hecho en un avión de la compañía Iberia que salió de madrugada desde la capital de Qatar, Doha.

Cinco de los españoles pertenecían a la Flotilla de la Libertad-Thousands Madleens, la segunda flotilla a Gaza que fue interceptada la semana pasada por las fuerzas israelíes. El sábado ya aterrizaron en Madrid otras tres activistas españolas que habían permanecido retenidas en Israel, entre ellas Jimena González, diputada de Más Madrid.

También ha vuelto a casa la activista mallorquina Reyes Rigo, la única integrante española de la Global Sumud Flotilla que permanecía aún bajo custodia de Israel tras su arresto el pasado 1 de octubre.

Rigo, acusada de morder a una funcionara de la cárcel de Ketziot, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para ser deportada a España pagand una multa de cerca de 2.600 euros.

