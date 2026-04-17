La reflexión de Dani García sobre la implantación de precios dinámicos en los restaurantes: "Nuestra industria sigue en los años 90"

"El futuro tiene que ser otro: los días tranquilos pagar menos y los días de máxima demanda pagar más", asegura el chef Dani García, que cuestiona por qué los restaurantes mantienen precios fijos.

Dani Garcíaha generado debate por su última reflexión sobre la implantación de precios dinámicos en los restaurantes. "¿Estamos preparados para los precios dinámicos? ¿Por qué un restaurante tiene que cobrar lo mismo un lunes o un martes a las 19:00 que un viernes o un sábado a las 22:00?", plantea el chef, apoyándose en una situación habitual: "Los billetes de avión tienen precio dinámico todo el rato, los hoteles, los conciertos, el cine… ¿y nuestra industria sigue en los años 90?", denuncia.

"El futuro tiene que ser otro: los días tranquilos pagar menos y los días de máxima demanda pagar más", asegura, subrayando que esto "no es subir los precios", sino "gestionar la demanda de una forma inteligente".

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver lo que han debatido los colaboradores de Aruser@s en el programa.

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