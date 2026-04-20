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Una ganga

Viaja de Tenerife a Madrid para ver la final de la Copa del Rey en el Metropolitano: "Y resulta que es en La Cartuja"

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad se la jugaron en la final de la Copa del Rey el pasado sábado y los aficionados al fútbol de toda España no quisieron perderse el evento. Tampoco el chico que protagoniza el vídeo viral que recoge Aruser@s...

Viaja de Tenerife a Madrid para ver la final de la Copa del Rey en el Metropolitano: "Y resulta que es en La Cartuja"

El joven que protagoniza el vídeo viral que recoge Aruser@s ha encontrado una ganga perfecta para ver la final de la Copa del Rey. Por eso, ha viajado desde Tenerife hasta Madrid para llegar al Metropolitano... y descubrir que se disputa en La Cartuja. Lo que ha comprado, en lugar de una entrada para el partido, es un acceso al campo del Atlético de Madrid en el que han puesto unas pantallas gigantes para la afición. En el programa de laSexta están flipando con la confusión que ha tenido este chico y creen que no es tan forofo como dice.

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