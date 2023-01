"A mí me recuerda a los retos virales que hacemos aquí siempre de personalidad, de qué es lo que ves. En función de lo que veáis, seguramente vuestra personalidad será una o será otra", comenta Alfonso Arús con los colaboradores de Aruser@s con respecto al vestido elegido por Cristina Pedroche para presentar las campanadas. "Yo, la paloma, no la veo, pero una mantarraya sí", asegura el presentador del programa.

"Josie aseguraba que debido al embarazo de Cristina Pedroche tuvieron que reajustar esa falda de tul", informa Tatiana Arús. "No me salen las cuentas, porque dicen que es el año que han participado más personas -hasta cien- en confeccionar esto", reconoce la tertuliana para después dar paso a los memes que se viralizaron en las redes sociales tras la revelación del vestido más esperado del 2022, en los que los usuarios compararon el estilismo con los bolos del Grand Prix o el look del director Seymour Skinner en un capítulo de Los Simpson, entre otras muchas imágenes.

Ante tanto revuelo, Alfonso Arús pide a los espectadores que se pongan en contacto con el programa para decirles qué es lo que ven. "En función de lo que veáis, os daré mi veredicto sobre vuestra personalidad. Depende de lo que veáis, os diré cómo sois en realidad", bromea el presentador. "¿Y los que vemos la cal de la lavadora, como es mi caso?", pregunta Marc Redondo.