Alfonso Arús enseña en el plató de Aruser@s las sorprendentes declaraciones de Verónica Romero sobre David Bisbal. "Es que con Bisbal no tengo ningún tipo de relación", afirma la concursante de Operación Triunfo, que preguntada por la reportera sobre si es por la fama, afirma: "No tengo ni idea, cuando una persona no te responde, para qué vas a seguir".

"Entiendo que su camino y el mío no tiene nada que ver", asegura la cantante, que destaca que no sabe ni desde cuándo no se hablan: "Es que es como inexistente". Alfonso Arús afirma que aunque no sabe qué ha pasado entre ambos, "es evidente que no todos los cantantes de la misma edición tienen que ser amigos".