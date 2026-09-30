Vas con su abuelo al supermercado para aprovecharse y que pague él la compra: "Te vas a llevar medio Mercadona"

El creador de contenidos Juanki Municio ha decidido poner a prueba la paciencia de su abuelo. En este vídeo viral que recoge Aruser@s se demuestra que Yoyo es un santo.

"Cogiendo cosas en el supermercado hasta que mi abuelo diga que no, que no me las puedo llevar". Así comienza este vídeo viral que recoge Aruser@s del famoso creador de contenidos Juanki Aparicio, que ha decidido poner la paciencia de Yoyo.

El joven iba preguntando a su abuelo si podía o no meter ciertos productos en el carro: una masa para hacer crepes, una gelatina de fresa, unas migas de bacalao, unas corquetas de jamón y un fuet, entre otras cosas y Yoyo iba asintiendo lentamente, respondiendo cosas como "tú veras" o "si tú lo consideras conveniente".

"¡Te vas a llevar medio Mercadona!", estalla finalmente el buen señor. "Qué paciencia tiene", comenta Alfonso Arús. "Me ha dado tanta ternura... porque los abuelos no se pueden resistir nunca a lo que le piden sus nietos", asegura Angie Cárdenas.

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