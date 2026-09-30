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Paciencia

Vas con su abuelo al supermercado para aprovecharse y que pague él la compra: "Te vas a llevar medio Mercadona"

El creador de contenidos Juanki Municio ha decidido poner a prueba la paciencia de su abuelo. En este vídeo viral que recoge Aruser@s se demuestra que Yoyo es un santo.

Vas con su abuelo al supermercado para aprovecharse y que pague él la compra: "Te vas a llevar medio Mercadona"

"Cogiendo cosas en el supermercado hasta que mi abuelo diga que no, que no me las puedo llevar". Así comienza este vídeo viral que recoge Aruser@s del famoso creador de contenidos Juanki Aparicio, que ha decidido poner la paciencia de Yoyo.

El joven iba preguntando a su abuelo si podía o no meter ciertos productos en el carro: una masa para hacer crepes, una gelatina de fresa, unas migas de bacalao, unas corquetas de jamón y un fuet, entre otras cosas y Yoyo iba asintiendo lentamente, respondiendo cosas como "tú veras" o "si tú lo consideras conveniente".

"¡Te vas a llevar medio Mercadona!", estalla finalmente el buen señor. "Qué paciencia tiene", comenta Alfonso Arús. "Me ha dado tanta ternura... porque los abuelos no se pueden resistir nunca a lo que le piden sus nietos", asegura Angie Cárdenas.

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