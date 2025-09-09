Ester Expósito carga contra los que opinan de los cuerpos ajenos: "¿Por qué nos creemos con el derecho a hacerlo?"

La actriz Ester Expósito presenta estos días la película 'El talento' y en su gira de promoción también ha hablado de otros asuntos importantes de esta sociedad dispuesta siempre a juzgarnos por nuestro físico.

Alfonso Arús se hace eco en Aruser@s de estas declaraciones que Ester Expósito hizo en el pódcast 'La Script' y que cree dignas de entrar en la liga de los 'zascas' del programa.

La actriz, que se encuentra estos días en plena promoción de la nueva película que protagoniza, 'El talento', ha aprovechado la ocasión para hablar de un tema que le preocupa especialmente: las libertades que la sociedad en general se toma a la hora de comentar el cuerpo de los demás.

"Está mal", dice con contundencia, aunque parezca que "no pasa nada" porque "lo hace todo el mundo". "Habría que cuestionarse ética y moralmente de dónde viene y por qué nos creemos con derecho a hacerlo", reflexiona.

En el plató del programa de laSexta, Alfonso Arús tiene muy claro el 'origen' de esta práctica tan extendida en la actualidad. Y no, no llegó con las redes sociales, aunque su aparición dio un altavoz a esas voces que critican todo lo ajeno. Esto viene de mucho antes.