Muestra las 'prestaciones' de su coche al estilo 'Céntrimos Cúbicos', pero en cutre: "No se abre el 'pichorro', pero sí la ventanilla"

En este divertido vídeo viral del que se hace eco Aruser@s, un joven muestra su coche como enseñarían las prestaciones de un Ferrari en un programa de automovilismo... pero su vehículo no se parece en nada a uno de alta gama.

Ni eléctrico ni híbrido. Ni navegador online ni GPS a bordo. Ni siquiera tiene cierre centralizado... o apertura. Así es el coche que nos muestra el hermano de @julnandez. El joven no ha tardado en hacerse viral en redes sociales y ahora, su vídeo llega hasta Aruser@s.

"Hoy en día alardeamos de tecnología... pues él ha hecho todo lo contrario", comenta Hans Arús. Todo comienza cuando nos enseña lo que tiene que hacer para poder abrirlo. "Tú vienes aquí y dices 'voy a abrir' y ¡uy! no se abre el 'pichorro', pero se abre la ventanilla. Entonces, con fuerza, abres la puerta", comienza explicando.

Pero ojo, porque esta no es su única particularidad. "Cuidado con la puerta, porque se cierra sola. Es totalmente automático", bromea. "Salgo del coche y todo el mundo me dice: 'Pol, te has dejado la ventanilla abierta'. No. Porque así bajo el pichorro, le doy unas cuantas vueltas y... ¡se sube la ventanilla!", termina.

El vídeo causa sensación en el plató de laSexta y Alfonso Arús asegura que le encanta este coche. Por suerte, él no tiene carné de conducir.