Los padres del niño que protagoniza este vídeo viral han tenido que tomar medidas más drásticas para conseguir que su hijo coma fruta y verdura, y en lugar de reñirle o castigarle, han decidido engañarle. Para ello, el padre le tapa los ojos y le pide que abra la boca. Acto seguido, la madre presiona un bote de nata vacío para que emita el característico ruido que hace, mientras que el hombre mete la comida en la boca.

Tal y como vemos en este vídeo de Aruser@s, cuando el pequeño se come el bocado, mira y sonríe al ver el bote de nata. Sin embargo, Tatiana Arús cree que este truco no les va a funcionar con todos los alimentos. "Quizá en este caso, como es un puré de frutas, todavía cuela, pero cuando le enchufen en brócoli por mucho que escuche el spray no va a cuadrar", asegura la colaboradora del programa.

Angie Cárdenas cree además que tampoco van a poder mantener este engaño durante mucho tiempo. "Esto ahora es la novedad, pero de aquí a nada le apartará la mano y se dará cuenta de que no es nata", pronostica la tertuliana.