El 'truco' de Juan y Medio para calmar los nervios de sus invitados: "Morirás antes de acabar la entrevista"

No hay semana en Aruser@s en la que Juan y Medio no sea uno de los protagonistas de la sección de los 'zascas'. Hoy, el mítico presentador de Canal Sur se cuela en el programa de Alfonso Arús en la sección de los 'zascas' con una frase lapidaria para uno de sus invitados.

El pobre Salva ha ido a buscar el amor en 'La tarde, aquí y ahora', pero está bastante nervioso por el hecho de salir en televisión. Por suerte, Juan tiene mucha experiencia relajando a sus invitados y sabe exactamente lo que decirle para que se tranquilice.

"Ya verás cómo, a medida que vas hablando, poco a poco se te irá parando el corazón y morirás antes de acabar la entrevista", le dice para sorpresa de su compañera Eva Ruiz, que no duda en echarle la bronca. "No me gusta que esté preocupado. Quiero que sepa que muere fijo", se justifica.

En el plató del programa de laSexta, Andrés Guerra aplaude que Juan y Medio haya sido capaz de crear "un género en sí mismo, que es vapulear con la muerte a los invitados".