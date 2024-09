El protagonista de este viral es un joven mexicano que se fue a Estados Unidos a trabajar y generar ahorros. Como explica Hans Arús, durante los cinco años trabajando en el extranjero, el dinero lo estaban custodiando sus padres. Ahora que quiere volver, porque cree que ya ha ahorrado lo suficiente, su padre le ha dicho que no puede, que se lo han gastado todo.

"Yo decidí confiar en mis padres para que guardaran todo mi dinero allí en mi país. Llevo cinco años aquí, y les dije a mis padres que quería volver; pero, de pronto, él me preguntó para qué quería volver ya. Le dije que con todo el dinero que ya había ganado y me habían guardado, ya podía regresar a mi país. Y resulta que me dice que se lo ha gastado todo.Me da mucha tristeza", cuenta el joven en el vídeo que ha subido a TikTok.

"Si un día vas al extranjero y trabajas de forma ardua, que sepas que todo lo que generes lo guardaremos en una hucha", confiesa Alfonso Arús. El video ha causado furor en redes y en poco días ya ha superado los 3,6 millones de reproducciones en TikTok, con miles de comentarios.