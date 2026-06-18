Un tiktoker, sobre lo que le costó ir a ver a España contra Cabo Verde: "Si crees que has tenido un mal día, piensa en mí"

"Con toda la ilusión, 0-0, después de 200 euros de entrada", lamenta El tiktoker '@Juankimunicio' que cuenta en este vídeo todo lo que le ha costado poder ir a ver ese partido a Atlanta: "¡Viva Estados Unidos!".

El tiktoker '@Juankimunicio' ha hecho un recuento de cuánto le ha costado ver el empate entre España y Cabo Verde en el debut de la selección española en el Mundial de Fútbol 2026. "Si crees que has tenido un mal día, piensa en mí", afirma el tiktoker, que cuenta que se gastó en un vuelo directo de Madrid a Miami "unos 800 euros" más otros "200 euros de un vuelo de Miami a Atlanta", donde jugaba España. "Con toda la ilusión, 0-0, después de 200 euros de entrada", detalla el joven, que tras decir todos los gastos del viaje, contando el alojamiento, termina con un irónico: "¡Viva Estados Unidos!".

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