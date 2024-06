Una joven española llega a su hotel en Japón y se queda horrorizada al ver que los recepcionistas no son humanos, son robots. "Os tengo que enseñar una cosa que da mucho miedo", comienza diciendo una tiktoker desde una calle de Tokio. "Mirad a los recepcionistas, ¿pueden dar más miedo?", se pregunta la chica mientras graba desde el hall de un hotel a los robots androides. La joven habla con ellos y estos le responden en japonés. "No le puedo mirar a los ojos, me da mucho miedo", afirma antes de salir del hotel.

"¿Por qué les tienen que poner esa sonrisa diabólica?", se pregunta Hans Arús, que añade que "da mucho miedo". Mientras que Angie Cárdenas opina que ya que pones un robot de recepcionista, que les pongan botones para que hablen en varios idiomas. "¿De qué sirve tener un robot si solo te habla en Japonés?", se pregunta Tatiana Arús, que opina que vamos hacia atrás.

Por su parte, Patricia Benítez se pregunta si estos recepcionistas serán más discretos que los humanos cuando vayan parejas a ser infieles. "No, el robot es igual de cotilla", le responde Alfonso Arús.