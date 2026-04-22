Una tiktoker española alucina al ser retenida en el aeropuerto por viajar con una maleta vacía: "No llevo ni navajas ni explosivos"

La creadora de contenido '@perfilraro' fue parada por la policía antes de embarcar hacia China después de que su equipaje levantara sospechas: llevaba una maleta completamente vacía con la intención de llenarla durante su viaje.

Una creadora de contenido española ha compartido en redes sociales la sorprendente situación que vivió en un aeropuerto antes de iniciar un viaje de 21 días a China. La joven, que llevaba dos maletas, una facturada con sus pertenencias y otra completamente vacía, fue parada en el control de seguridad debido a que su equipaje llamó la atención de los agentes.

"Que sepas que para la próxima esto se ve raro porque hay gente que trae las maletas vacías para robar cosas a otros pasajeros o coger un vuelo falso solo para robar", le explicó uno de los agentes, justificando así la intervención.

Desde el plató de Arusero@s, Angie Cárdenas considera razonable la advertencia policial y sugirió una alternativa más práctica: "Lo mejor que puedes hacer es comprar una maleta en el país cuando llegues, en vez de cargar con una desde el inicio".