Vídeos virales
De 165 kilos a culturista profesional a los 58 años: el "abuelo fit" que arrasa en redes
Nunca es tarde para ponerse en forma y este fisicoculturista lo demuestra músculo a músculo. Empezó a entrenar a los 55, ha perdido más de 80 kilos y ahora compite a nivel profesional."Eso pasó con Aznar", ríe Angie Cárdenas.
Este fisicoculturista se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales. Con 58 años, presume de un cambio físico espectacular después de haber comenzado su transformación a los 55. Por entonces pesaba casi 165 kilos, pero decidió dar un giro radical a su estilo de vida.
Desde entonces, ha perdido más de 80 kilos y no solo eso: ahora compite a nivel profesional. En sus redes sociales comparte entrenamientos y rutinas con más de un millón de seguidores que siguen atentos sus consejos. Según explica, el cambio ha sido fruto de una modificación en la dieta y de una disciplina férrea: dos horas diarias de ejercicio, una dedicada al trabajo de fuerza y otra al cardio.
En el plató de Aruser@s no han tardado en reaccionar. "Eso pasó con Aznar", bromea Angie Cárdenas, tirando de hemeroteca fitness. Por su parte, Rocío Cano señala que los divorcios son, en muchos casos, un claro ejemplo de "un antes y un después".
"Para mí, ni tanto ni tan calvo", zanja entre risas Alfonso Arús.
*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.