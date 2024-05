La creadora de contenido, @palomasanchez_m, ha compartido un vídeo en sus redes sociales alertando de que se ha puesto de moda entre los jóvenes compartir la ubicación de donde están a sus amigos las 24 horas del día. La joven cuenta que a raíz de esto, ha habido muchas peleas entre jóvenes porque han visto que sus amigos han ido a un sitio y no les han avisado. "Yo creo que esto puede ser muy peligroso y creo que los adolescentes muchas veces dicen 'es mi amigo, se lo comparto' y luego a lo mejor no es tu amigo, ojo con el peligro que tiene esto", avisa la chica.

"Yo lo que no entiendo es qué saca la gente compartiendo su ubicación las 24 horas", se pregunta Alfonso Arús, a lo que Hans Arús le responde que él con su pareja lo tiene activado porque su novia estudia 12 horas y hay veces que tiene el móvil en modo avión, y de esta forma está más tranquilo. "Pero aquí estamos hablando de amigos, no de parejas", comenta el presentador.

"Yo lo que si he visto es en un grupo de chicas, si una tiene una cita con una persona desconocida, si que han activado la localización para asegurarse de que está bien", comenta Tatiana Arús, que opina que es algo "muy tóxico" si no está justificado. Mientras que Hans no comparte esa opinión. "Yo creo que el gesto no es tóxico, lo que es tóxico es la persona que lo utiliza", cometa Hans que expone que: "Tú puedes tener la ubicación para saber que una persona está bien, pero si eres alguien que está las 24 horas controlando dónde está una persona, es que tú eres el tóxico". Por su parte, Patricia Benítez solo ve bien su uso si es para controlar a tus hijos cuando son menores.