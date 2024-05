Alfonso Arús destaca la portada de la revista '10 Minutos' en la que afirma que Enrique Ponce y Ana Soria se casarán en 2025: "La gente lo hace muy largo, me recuerda a Elizabeth López". Tatiana Arús da en el plató de Aruser@s todos los detalles del evento: "Parece ser que después de tres años viviendo juntos en Almería, se darán el 'sí, quiero' en la primavera de 2025 en la propia Almería, tierra natal de la novia".

"Si encargas ya el traje a un año vista es posible que luego no entres o te sobre", afirma Alfonso Arús en el plató de Aruser@s, donde Angie Cárdenas destaca que "es un riesgo": "Tienes que acercarte un poco a la fecha". Por su parte, el presentador de Aruser@s destaca que pasaría lo mismo con el menú: "Igual lo que has pedido tras un año ya no está de moda o te aburre".

Por último, Alba Sánchez recuerda que ahora las bodas suelen durar más días si se hace preboda el día anterior al enlace, por lo que "necesitas más tiempo para organizarlas".